Заверстать сайт-визитку на простой CMS

$50
HTML-версткаЗакрыт30 заявок386 просмотров
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Добрый вечер.

Есть простой блочный сайт-визитка из 6-8 текстово-картиночных страниц + возможно одна форма обратной связи. Нужно заверстать на любой простенькой CMS. 1000р.

Пишите свои контакты - скину дизайн-макет.

14 лет назад
nikita_1983g
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
MaratCrash
Марат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$40
1 день
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