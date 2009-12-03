Верстка нового дизайна + доработка движка

Есть новостной сайт.

есть .psd-файлы, в которых прорисован новый дизайн (главная страница + 3 внутренних страницы, почти ничем друг от друга не отличающихся).

нужно сверстать под нашу CMS, с учетом ее требований и нюансов (в принципе, в нашей CMS все достаточно стандартно).

в пункт "дополнительная категория" поставил также веб-программирование, так как если помимо этой верстки вы готовы внедрить ее и в CMS - то нам это будет интересно.

если только верстка - пусть только верстка.

сразу хочу отметить: бюджет достаточно скромный.

оставьте, пожалуйста, в комментариях информацию о себе и почтовый адрес - я перешлю подробное ТЗ.