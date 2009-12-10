Верстка для Joomla!

$100
HTML-версткаЗавершен21 заявка306 просмотров
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Необходимо сверстать и натянуть на Джумлу. PSD макет есть.

Подробности -лично.

Joomla
14 лет назад
antonygold
Антон 
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всегда приятно работать с заказчиками, с которыми можно поговорить не только по делу, но иногда отвлечься на различные разговоры о жизни, о погоде, о городах :) Ну и что касается работы, все отлично, все необходимые данные были предоставлены в оговоренные сроки, приемка работы прошла без никаких загвоздок и сюрпризов. Рекомендую!