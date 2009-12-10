Верстка для Joomla!

Всегда приятно работать с заказчиками, с которыми можно поговорить не только по делу, но иногда отвлечься на различные разговоры о жизни, о погоде, о городах :) Ну и что касается работы, все отлично, все необходимые данные были предоставлены в оговоренные сроки, приемка работы прошла без никаких загвоздок и сюрпризов. Рекомендую!