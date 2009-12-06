Отредактировать 2 шаблона

$10
HTML-версткаЗавершен8 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пишите только те, кто сегодня вечером в 16:00-21:00 по мск будет он-лайн и сможет обсуждать нюансы задания в аське. Сделать надо будет в течение субботы (05.12) или раньше, если сможете.

Задания:

1) есть html-шаблон, надо его изменить - контентную часть: "врезать" блок с тектом, ниже него ссылки.

2) есть шаблон (это не тот шаблон что в п.1 - другой), надо сделать версию для печати - с минимум графики, без правой колонки.

всё кроссбраузерно.

БЕЗ предоплаты, оплата по факту за wmZ или wmR. Шаблоны сверстаны нормально. Указывайте ориентировочную цену.

14 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
puzzleman
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо за сотрудничество: всё оперативно и качественно.
Четкие требования к заданию. оплата была произведена еще до сдачи работы. Приятно сотрудничать!
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