Отредактировать 2 шаблона

Пишите только те, кто сегодня вечером в 16:00-21:00 по мск будет он-лайн и сможет обсуждать нюансы задания в аське. Сделать надо будет в течение субботы (05.12) или раньше, если сможете.

Задания:

1) есть html-шаблон, надо его изменить - контентную часть: "врезать" блок с тектом, ниже него ссылки.

2) есть шаблон (это не тот шаблон что в п.1 - другой), надо сделать версию для печати - с минимум графики, без правой колонки.

всё кроссбраузерно.

БЕЗ предоплаты, оплата по факту за wmZ или wmR. Шаблоны сверстаны нормально. Указывайте ориентировочную цену.