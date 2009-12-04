Натянуть дизайн на oscommerce, настроить модули.

Ищу только того, кто делал доску автообъявлений на джумле пишите средние цены и оставляйте ссылку на вашу доску автообъявлений обсуждение в аське нужно будет реализовать там еще следующие вещи: 1)Экспорт импорт объявлений из экселя 2)Смс билинг если это не можете, а только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 Есть дизайн сайта для oscommerce. Его необходимо порезать и натянуть на движок.
2 Необходимо настроить соответствующие модули видов доставки (3-5 шт) и оплаты (3-5 шт)
Ну и проверить, чтоб ничего не глючило
Дизайн будет через 3-4 дня. Немного задерживается.
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