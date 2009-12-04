Ищу только того, кто делал доску автообъявлений на джумле пишите средние цены и оставляйте ссылку на вашу доску автообъявлений обсуждение в аське нужно будет реализовать там еще следующие вещи: 1)Экспорт импорт объявлений из экселя 2)Смс билинг если это не можете, а только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн сайта, времени 1 день, 2 страницы – задание не сложное.
Надо сделать 2 html странички похоже на www[dot]venditori.it[слэш]dynameeting
только вместо красного – поставить зеленый фон и переделать следующее:
На Главной странице
1) поставить другой текст (предоставляется), с сохранением форматирования, как на сайте-образце;
2) картинку "с ногами" заменить на другую (предоставляется), так же закруглить края и поставить тень
3) по клику на это новую картинку – должна открываться вторая html-страница в отдельном окне
4) Все JS должны работать
На второй странице
5) заменить лого (предоставляется)
6) поменять фон на зеленый
7) Все JS должны работать
Можно сам html с сайта взять. Но верстка должна быть КАЧЕСТВЕННАЯ и проверяться валидаторами без ошибок. Требования к верстке: strict,(без таблиц!!!), css, utf-8, cross-browserы , дружеские url.
В Исполнителе приветствуется знание англ (и/или немецкого), готовность вносить необходимые изменения по ходу работы, а также дальнейшая поддержка проекта.
Предлагайте, пожалуйста, время (в часах), сроки (когда будет сделано) и стоимость проекта. И, само-собой, задавайте Ваши вопросы
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