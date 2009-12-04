Редизайн сайта

HTML-версткаЗакрыт9 заявок249 просмотров
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Редизайн сайта, времени 1 день, 2 страницы – задание не сложное.

Надо сделать 2 html странички похоже на www[dot]venditori.it[слэш]dynameeting

только вместо красного – поставить зеленый фон и переделать следующее:

На Главной странице

1) поставить другой текст (предоставляется), с сохранением форматирования, как на сайте-образце;

2) картинку "с ногами" заменить на другую (предоставляется), так же закруглить края и поставить тень

3) по клику на это новую картинку – должна открываться вторая html-страница в отдельном окне

4) Все JS должны работать

На второй странице

5) заменить лого (предоставляется)

6) поменять фон на зеленый

7) Все JS должны работать

Можно сам html с сайта взять. Но верстка должна быть КАЧЕСТВЕННАЯ и проверяться валидаторами без ошибок. Требования к верстке: strict,

(без таблиц!!!), css, utf-8, cross-browserы , дружеские url.

В Исполнителе приветствуется знание англ (и/или немецкого), готовность вносить необходимые изменения по ходу работы, а также дальнейшая поддержка проекта.

Предлагайте, пожалуйста, время (в часах), сроки (когда будет сделано) и стоимость проекта. И, само-собой, задавайте Ваши вопросы

Дизайн сайтаРедизайн сайта
14 лет назад
Svet_L
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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