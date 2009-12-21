Срочно сверстать сайт

ОГромное спасибо Валерию за ДОБРОСОВЕСТНУЮ и БЫСТРУЮ работу. Работа была исполнена В СРОК и С НАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ. Также были внесены все поправки о которых я просила БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ и ОЧЕНЬ БЫСТРО. Рекомендую Валерия как грамотного и добросовестного работника. Валерий, надеюсь на дальнейшее сотрудничествор.