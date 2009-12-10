Сверстать и поставить сайт на DLE

Отличный специалист! Работал со многими верстальщиками, но результат который показал Александр - блестящий! Чистый и валидный код, выслушал и исправил все мелкие не до четы. Очень приятно работать с такими людьми, рекомендую всем и мы сотрудничаем дальше!