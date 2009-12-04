Нужно сверстать и поставить шаблон на DLE. Собственно сам макет http://halabuda.ucoz.ru/images/lovele2.png Портфолио приветствуется :) С верстальщиком работаем дальше и на следующей неделе будет ещё 1 более крупный заказ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправление в верстке форума
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