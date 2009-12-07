Сверстать страничку по макету

$15
HTML-версткаЗавершен7 заявок211 просмотров
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Необходимо отверстать страничку. Образец верстаемой странички приложен, соответственно исполнителю я предоставлю полноценный psd файл.

Ширина страницы должна быть фиксирована, по высоте - растягивающаяся.

Вёрстка должна быть строго div-ной, проверять буду под Internet Explorer, Firefox и Chrome.

Все тексты должны быть именно текстами.

На выходе нужны: непосредственно страница html, папка Images с нарезанными картинками, папка Styles с файлом css.

Срок исполнения - не более суток.

Из требований вроде всё.

Удачи!

14 лет назад
sokratili
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ValeraI
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Ответственный исполнитель. Сказал – сделал. В срок, качественно. Рекомендую!
Задачу поставил четко и лаконично, оплатил сразу после выполнения работы. Отличный заказчик.
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