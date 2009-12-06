Меню надо сделать переносящимся

Нужно подкорректировать код таким образом чтобы при большом разрешении экрана сайт отображался без горизонтальной прокрутки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меню на сайте не переносится на несколько строк, когда окно браузера узкое. Надо исправить стили так чтобы все переносилось на несколько строк (на сколько нужно по ширине окна). Кросс-браузерность должна сохраняться. Требуется именно изменить стили - те без добавления JS
Меню - http://www.allsinglegirls.com/contest/list
(под меню имеется ввиду голубая полоска с синеми кнопками и белым текстов)
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