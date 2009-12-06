Меню надо сделать переносящимся

HTML-версткаЗавершен4 заявки256 просмотров
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Меню на сайте не переносится на несколько строк, когда окно браузера узкое. Надо исправить стили так чтобы все переносилось на несколько строк (на сколько нужно по ширине окна). Кросс-браузерность должна сохраняться. Требуется именно изменить стили - те без добавления JS

Меню - http://www.allsinglegirls.com/contest/list

(под меню имеется ввиду голубая полоска с синеми кнопками и белым текстов)

14 лет назад
dminc
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
toneo
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$4
1 день
Быстро и эффективно решил проблему, над которой сломался другой исполнитель. Адекватно относится к замечаниям, мгновенно исправлял, предлагал хорошие альтернативные решения.
Хороший заказчик, всегда на связи и помогает при возникновении вопросов в решении задачи. Изначально подробно описана задача, что облегчает её реализацию.
_scout_
Вадим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$2
1 день
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