Меню надо сделать переносящимся

Меню на сайте не переносится на несколько строк, когда окно браузера узкое. Надо исправить стили так чтобы все переносилось на несколько строк (на сколько нужно по ширине окна). Кросс-браузерность должна сохраняться. Требуется именно изменить стили - те без добавления JS

Меню - http://www.allsinglegirls.com/contest/list

(под меню имеется ввиду голубая полоска с синеми кнопками и белым текстов)