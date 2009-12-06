Поправить CSS

$5
HTML-версткаЗакрыт17 заявок242 просмотра
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Нужно поправить CSS на сайте - в ФФ он отображается нормально, а в IE - расползается.

CSS
14 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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