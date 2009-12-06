Сделать и сверстать дизайн для сайта на CMS

$50
HTML-версткаЗакрыт12 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт: 2servers.ru, нужно дизайн который там заново сверстать и перенести на бесплатную CMS (чтобы управлять страницами и самим дизайном) например на WordPress. Страницы с тарфами (2servers.ru/dedicated.php... и тд...) должны быть таким же (ну или с той же идеей)

Также на сайте слева должна быть колонка с темами новостей (ну это уже как в CMS)

Контакт: ICQ 888-234

Skype: exhang-company

14 лет назад
exhang
Никита 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поправить CSS

    $5

    Нужно поправить CSS на сайте - в ФФ он отображается нормально, а в IE - расползается.

    CSS
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка макета

    Нужно сверстать макет и маленько поправить его 1) верстка фиксированная под разрешение 1024х768 2) при выпоре вкладки раздела поиска вкладка вытягиваится как указанно на шаблоне а остальные находятся в нормальном состоянии 3)голубой фон должен растягиваться на всю страницу ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать страничку по макету

    $15

    Необходимо отверстать страничку. Образец верстаемой странички приложен, соответственно исполнителю я предоставлю полноценный psd файл. Ширина страницы должна быть фиксирована, по высоте - растягивающаяся. Вёрстка должна быть строго div-ной, проверять буду под Internet Explorer, Firefox и Chrome. Все тексты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Меню надо сделать переносящимся

    Меню на сайте не переносится на несколько строк, когда окно браузера узкое. Надо исправить стили так чтобы все переносилось на несколько строк (на сколько нужно по ширине окна). Кросс-браузерность должна сохраняться. Требуется именно изменить стили ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить вёрстку

    Необходимо поправить вёрстку, если это кончено вообще можно назвать вёрсткой http://sterjproject.ru/ Кроссбраузерность обязательно Чем ниже цена у исполнителя тем выше шансы взять проект. + расчитываем на постоянное сотрудничество. icq 551-041-365

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш заставка на главную

    Нужно флеш на главную в приложении эскиз макета псд все движения и интересные моменты вы придумываете сами могу дать только фотографии

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать и поставить сайт на DLE

    $40

    Нужно сверстать и поставить шаблон на DLE. Собственно сам макет http://halabuda.ucoz.ru/images/lovele2.png Портфолио приветствуется :) С верстальщиком работаем дальше и на следующей неделе будет ещё 1 более крупный заказ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад