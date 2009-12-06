Сделать и сверстать дизайн для сайта на CMS

Есть сайт: 2servers.ru, нужно дизайн который там заново сверстать и перенести на бесплатную CMS (чтобы управлять страницами и самим дизайном) например на WordPress. Страницы с тарфами (2servers.ru/dedicated.php... и тд...) должны быть таким же (ну или с той же идеей)

Также на сайте слева должна быть колонка с темами новостей (ну это уже как в CMS)

Контакт: ICQ 888-234

Skype: exhang-company