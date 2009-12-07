Сверстать макет странички

Имеется исходник в PSD. Нужно сверстать его в виде 1 HTML странички c с картинками в папке image и подшитым CSS файлом.

Небольшое ТЗ и сам исходник макета - в прикрепленном архиве.

То, что указано в ТЗ - обязательно к выполнению. То, что не указано - остается на усмотрение верстальщика.

Макет должен быть готов сегодня.