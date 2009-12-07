Сверстать макет странички

HTML-версткаЗавершен6 заявок244 просмотра
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Имеется исходник в PSD. Нужно сверстать его в виде 1 HTML странички c с картинками в папке image и подшитым CSS файлом.

Небольшое ТЗ и сам исходник макета - в прикрепленном архиве.

То, что указано в ТЗ - обязательно к выполнению. То, что не указано - остается на усмотрение верстальщика.

Макет должен быть готов сегодня.

14 лет назад
Areksy
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
Tanyushichka
Татьяна 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
$50
1 день
MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
14 лет назад
$50
1 день
Александр меня просто выручил. Взялся за проект, по которому все сроки горели так, что не пересказать. Работу выполнил просто безупречно: ТЗ выполнено на 100%, плюс учтены все дополнительные пожелания. Качество верстки - идеальное, даже не представляю, как может быть лучше. По срокам не подвел. Проект был очень срочный, но Александр понял ситуацию и выполнил задачу вполне оперативно, за что - отдельный мегареспект. Очень доволен сотрудничеством.
Было приятно работать с Алексеем. Четко составил ТЗ, обьяснил что надо и что хотел бы получить в результате. Оплатил все вовремя. Остались только приятные впечетления от сотрудничества.
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