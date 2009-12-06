Подправить 2-3 модуля DLE 8.3

HTML-версткаЗакрыт7 заявок182 просмотра
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Задача постоит в том что нужно подправить 2-3 моделя на сайте. модуль рекомендуемые новинки и топ5.

14 лет назад
whisper7777
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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