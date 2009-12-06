Доделки по Джумле.

3 коротких вопроса.

сайт http://www.mospravoved.ru

1) Почему-то на сайте в ИЕ при определенном разрешении залезает текст на шапку. (скриншот прилагаю).

2) надо исправить текст в правом меню, сделать по размеру его таким же как и сам заголовок. т.е. слово "услуги компании" должно быть такое же как главное меню.

3) http://mospravoved.ru/aktualnie-statii.html в актуальных статьях сделать размер названия статьи (то что сейчас идет большим текстом и как ссылка) меньше на 30%.

Всё это надо сделать сегодня. Денег как вы понимаете, дам не много, но быстро и по вебмани.

аська 553125050