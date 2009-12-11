Верстка макета сайта + JavaScript (ик)

$50
HTML-версткаЗавершен15 заявок260 просмотров
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Задача очень простая.

Есть макет сайта в psd, нужна верстка в HTML.

Плюс надо сделать небольшой скрипт на JavaScript чтобы переключалась таблица с курсами.

Т.е. при наведении на валюту в левой колонке менялись курсы и баллансы.

Javascript
14 лет назад
savechange
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Отличный специалист. Все сделал качественно и быстро.
Отличный заказчик. Четкая подача задания, быстрые вопросы на ответы, прислушивается к советам. Спасибо за работу, жду новых заказов!
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