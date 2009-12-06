Немного подправить вёрстку.

HTML-версткаЗавершен4 заявки173 просмотра
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Нужно немного поправить вёрстку в низу страницы сайта. в файле footer.php.

При расширении страницы фоновый рисунок не распределяется по всему нижнему краю и получается белый промежуток.

Вот показано про что идёт реч http://bexchange.ru/d/06.12.gif

14 лет назад
gheka
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
shvv
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Выполненной работай доволен. Сделал очень быстро и качественно. Всем рекомендую.
Оплата в срок. Было приятно сотрудничать.
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