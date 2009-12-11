Верстка страниц сайта

$50
HTML-версткаЗавершен33 заявки462 просмотра
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Необходима верстка дополнительных страниц имеющегося сайта http://www.kievrealty.info/

14 лет назад
rozet
62 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SoFuWa
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$50
7 дней
Сергей очень исполнительный фрилансер, работу старается выполнить быстро и качественно. Работал с ним больше года по нескольким проектам, никогда не подводил, всегда на связи ( что немаловажно! ). Стремиться к самосовершенствованию, предлагает свои креативные идеи. Рекомендую!
Оплата всегда вовремя, задания чёткие, что ещё нужно для счастья фрилансеру =)
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