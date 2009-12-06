Нужно сверстать на Joomla сайт

Соц сеть обычная типо http://freelance.kz/ макет псд предоставлю Стучать в асю: ася пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь интересует ваше портфолио и отзывы на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вебсайт для маленького издательства по снипам
контент старого сайта останется 1н в 1н(имеется в ворд файле)
Требования:
*Умение натянуть его на Joomla 1.5 (движок поставить и настроить)
*Оптимизация под 1024 + резина
*Домен и хостинг уже приобретены
+ желательо Фо FAQ и вход для клиентов
более подробно по аське раскажу
есть макет дизайна дизайна
(играет роль цена и качество)
Оплата производится по готовности сайта!
Срок на верстку 3 дня на доведение сайта неделя
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