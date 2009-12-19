Верстка сайта по переездам

$65
HTML-версткаЗавершен4 заявки134 просмотра
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Верстка 2х страниц сайта

Основные положения:

1) резиновая верстка

2) заточка под SEO (в нужных местах H1,H2, B, альты и титлы, соответственно, текст должен быть текстом)

3) Нормальное отображение во всех основных браузерах (IE, Opera, FF, Chrome)

Верстка сайта
14 лет назад
fesaul
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$65
1 день
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