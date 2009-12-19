Верстка сайта по переездам

Соц сеть обычная типо http://freelance.kz/ макет псд предоставлю Стучать в асю: ася пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь интересует ваше портфолио и отзывы на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка 2х страниц сайта
Основные положения:
1) резиновая верстка
2) заточка под SEO (в нужных местах H1,H2, B, альты и титлы, соответственно, текст должен быть текстом)
3) Нормальное отображение во всех основных браузерах (IE, Opera, FF, Chrome)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать персональный сайт, без наполнения. На чем он будет написан значения не имеет, может быть и простой HTML. Дизайн должен быть строгий, ориентироваться можно например на: http://www.umbertoeco.com/en/ Картинок на нем будет минимально. Отрисовать нужно будет только ...Завершен14 лет назад
- $50
Задача очень простая. Есть макет сайта в psd, нужна верстка в HTML. Плюс надо сделать небольшой скрипт на JavaScript чтобы переключалась таблица с курсами. Т.е. при наведении на валюту в левой колонке менялись курсы и баллансы.Завершен14 лет назад
- $50
Необходима верстка дополнительных страниц имеющегося сайта http://www.kievrealty.info/Завершен14 лет назад
Нужно немного поправить вёрстку в низу страницы сайта. в файле footer.php. При расширении страницы фоновый рисунок не распределяется по всему нижнему краю и получается белый промежуток. Вот показано про что идёт реч http://bexchange.ru/d/06.12.gifЗавершен14 лет назад
Задача постоит в том что нужно подправить 2-3 моделя на сайте. модуль рекомендуемые новинки и топ5.HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима верстка страницыHTML-верстка46 заявокЗакрыт14 лет назад
Переверстать под шаблон сайтаHTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
3 коротких вопроса. сайт http://www.mospravoved.ru 1) Почему-то на сайте в ИЕ при определенном разрешении залезает текст на шапку. (скриншот прилагаю). 2) надо исправить текст в правом меню, сделать по размеру его таким же как и сам заголовок. т.е. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
1) Первое приложение: Страница с картой мира. всего около 14 стран, чуть позже дам список. Ссылка на страницу активная. На странице с фотографиями фото черно-белые, при наведении - становяться оригнальными. Выпадающий список стран. Все эти навороты нужно сделать на jquery 2) Второе ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад