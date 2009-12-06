Сверстать готовый дизайн на Amiro

HTML-версткаЗакрыт6 заявок189 просмотров
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Необходимо готовый дизайн магазина в psd сверстать-интегрировать на движок Amiro.

Указывайте, пожалуйста, в предложении -

1. сроки- стоимость

2. опыт работы с Amiro

14 лет назад
vakh
64 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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