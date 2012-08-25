vakh

Владимир Харченко vakh

 
64 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Раскрутка сайтов и реклама в Интернете

Стаж работы в Интернете более 10 лет. Специализируюсь на оптимизации сайтов и их раскрутке. Гарантированный вывод в ТОП. Портфолио - по запросу.

Все виды раскрутки и поддержки - хостинг, нейминг, регистрация доменных имен, реклама в Интернете.

  • Починить и обновить Joomla

    Ситуация такая. Человек, который взялся делать сайт на Джумле, оказался жутко безграмотным. Из админки невозможно даже управлять - не работает верхнее меню. Сайт делался несколько лет назад. ЗАДАЧА: Починить движок и обновить версию Джумлы до реально ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь с форумом phpBB

    Работа такая. Есть форум, старый уже на сайте. Естественно, там полно спама и левых пользователей. Нужно почистить. Как минимум - убить пользователей с 0 сообщений. А также убить ссылки на adult тематику. Жду ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новости и статьи на медицинскую тему

    Постоянно нужны новости и статьи на медицинскую тему для наполнения сайта. Тематика более точно - все, связанное с почками, лечение, пересадка и т.п. Сайт не коммерческий. Поэтому нужно оптимальное по соотношению цена/качество предложение.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Консультация по Joomla

    Нужна весьма простая консультация по Джумле. Не могу найти решения проблемы. Не нравится вывод информации, все попытки изменить ни к чему не приводят. Более точно проблема звучит так - нужно чтобы на странице выводились заглавия статей с ...

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Движок для сайта энциклопедии (словаря)

    Необходимо создать (или адаптировать существующий) движок для создания и обновления мультитмедийной энциклопедии (словаря) - не ВИКИ - информация вносится только разработчиками сайта. Структура сайта - РАЗДЕЛЫ разной тематики В каждом из них алфавитка, как обычно в словарях и ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайты с платными услугами

    Необходимо разработать (модифицировать существующий) движок, который бы позволял ввести платные услуги для пользователей. Например, платное размещение информации. Необходима развитая мощная админка, позволяющая устанавливать либо отменять цены для каждого пользоватьеля на большое количество действий, например, размещение ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно почистить базу пользователей

    Приветствую уважаемых специалистов. Задача, в принципе, простая для специалиста, но не для меня :) Есть форум phpBB, на котором за годы накопились тысячи псевдопользователей. По одному уничтожать - как это позволяет движок - нереально. Как вариант - Нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо переверстать страницу сайта под Джумлой

    Есть сайт, сделанный на Joomla, на котором публикуются разные календари. Есть и индийский и мусульманский и т.п. Какова задача: Необходимо сделать так, чтобы каждый календарь выводился в своем окне. Напрммер, если человек ввел данные по индийскому ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка движка на фреймворке

    Есть проект, аналог электронного СМИ, где описываются определенные события за длительный срок. Вначале все было ручками написано на HTML - с развитием проекта и увеличением его объема дальнейшее его наполнение стало невозможным. Попытки привязать к тому или ...

    HTMLDjango
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вопросы по Joomla

    Необходима консультация по Joomla. Суть вопроса состоит в том, что есть ряд сайтов, которые мне сверстали не достаточно грамотно и поэтому там есть ряд ошибок и недоделок, а тот кто верстал, не доступен. Поэтому мне сейчас необходима ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поднятие тИЦ, поднятие по запросам

    Требуется у ряда сайтов поднять тИЦ. Оплата по результату. Также необходимо продвижение по запросам. Сайтов много, если все устроит - работа будет на постоянной основе. ВНИМАНИЕ: Не предлагать прогон по каталогам!

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок для фото сайта

    Необходимо подобрать движок для сайта фотографов и моделей. Что он должен позволять делать - 1. Выкладывать галереи работ. Голосовать за работы. Делать аккаунты пользователей. 2. Выкладывать портфолио - моделям, фотографам и т.п. 3. Возможность делать разные операции платными. Размещение ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать готовый дизайн на Джумлу.

    Необходимо сверстать несколько сайтов на Джумле. Если будут иные предложения по движку - выслушаю. Джумлу нужно ставить с расширенными возможностями. Один из сайтов - электронный магазин. С него и можно начинать. Жду предложений по цене - с учетом ...

    Joomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать движок

    Необходимо доработать самодельный движок для газеты. Недостаток движка - плохая заточка под SEO. Необходимо добавить автоматизированное заполнение основных полей Тайтл, описание и т.п.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
maxbeat
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$230
10 баллов
10 лет назад
Электронная книга писателя
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен.
Работа сделана идеально. С учетом всех пожеланий и идей. и что важно - в указанные сроки. Что большая редкость нынче - увы, знаком с этим не по наслышке. Планирую и в дальнейшем обращаться. Отличный дизайнер!
Ответный отзыв
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Новости и статьи на медицинскую тему
Хороший заказчик, точное т.з, оплата своевременно. Приятный в общении, всегда готов ответить на вопросы.
Материалы, подготовленные для проекта, были весьма профессиональные, написаны хорошим языком и поданы вовремя. Сотрудничеством весьма доволен, планирую и в дальнейшем обращаться по этому вопросу.
Ответный отзыв
RUgaleFF
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Устранить несовместимость Joomla и PHP 5.3.2
Очень приятный заказчик. Никаках задержек, всё чётко. Спасибо.
Проблема решена была быстро и профессионально. С оплатой по результату. Планирую обращаться и в дальнейшем
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Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Изменение верстки приватно для Alex_Koval
Работаем с Владимиром не первый раз, что уже говорит о многом. Обсуждения проектов, оплата - все всегда проходит гладко. Спасибо за сотрудничество!
Работа сделана великолепно - как всегда, с учетом всех пожеланий. С данным исполнителем работаю не в первый раз, планирую и дальше продолжать сотрудничество.
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Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$34
10 баллов
14 лет назад
Наполнение и-мага приватно для Alex_Koval
Владимир, спасибо за сотрудничество. Как всегда, приятно с Вами работать.
Работа сделана замечательно - в срок и полностью. Со всеми необходимыми правками, которые возникали в процессе работы. Планирую и в дальнейшем работать с этим специалистом.
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