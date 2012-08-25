Ситуация такая. Человек, который взялся делать сайт на Джумле, оказался жутко безграмотным. Из админки невозможно даже управлять - не работает верхнее меню. Сайт делался несколько лет назад. ЗАДАЧА: Починить движок и обновить версию Джумлы до реально ...
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- Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать дизайн новостного сайта под Джумлу 3.х и сверстать сайт Наиболее близкий прототип по дизайну - lenta.ru или washingtonpost.comДизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Работа такая. Есть форум, старый уже на сайте. Естественно, там полно спама и левых пользователей. Нужно почистить. Как минимум - убить пользователей с 0 сообщений. А также убить ссылки на adult тематику. Жду ...Закрыт10 лет назад
Постоянно нужны новости и статьи на медицинскую тему для наполнения сайта. Тематика более точно - все, связанное с почками, лечение, пересадка и т.п. Сайт не коммерческий. Поэтому нужно оптимальное по соотношению цена/качество предложение.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна весьма простая консультация по Джумле. Не могу найти решения проблемы. Не нравится вывод информации, все попытки изменить ни к чему не приводят. Более точно проблема звучит так - нужно чтобы на странице выводились заглавия статей с ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать (или адаптировать существующий) движок для создания и обновления мультитмедийной энциклопедии (словаря) - не ВИКИ - информация вносится только разработчиками сайта. Структура сайта - РАЗДЕЛЫ разной тематики В каждом из них алфавитка, как обычно в словарях и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать (модифицировать существующий) движок, который бы позволял ввести платные услуги для пользователей. Например, платное размещение информации. Необходима развитая мощная админка, позволяющая устанавливать либо отменять цены для каждого пользоватьеля на большое количество действий, например, размещение ...Закрыт11 лет назад
Приветствую уважаемых специалистов. Задача, в принципе, простая для специалиста, но не для меня :) Есть форум phpBB, на котором за годы накопились тысячи псевдопользователей. По одному уничтожать - как это позволяет движок - нереально. Как вариант - Нужно ...Закрыт11 лет назад
Есть сайт, сделанный на Joomla, на котором публикуются разные календари. Есть и индийский и мусульманский и т.п. Какова задача: Необходимо сделать так, чтобы каждый календарь выводился в своем окне. Напрммер, если человек ввел данные по индийскому ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть проект, аналог электронного СМИ, где описываются определенные события за длительный срок. Вначале все было ручками написано на HTML - с развитием проекта и увеличением его объема дальнейшее его наполнение стало невозможным. Попытки привязать к тому или ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходима консультация по Joomla. Суть вопроса состоит в том, что есть ряд сайтов, которые мне сверстали не достаточно грамотно и поэтому там есть ряд ошибок и недоделок, а тот кто верстал, не доступен. Поэтому мне сейчас необходима ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть готовый дизайн. Необходимо сверстать сайт.HTML-верстка14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима помощь по Джумле в нескольких вопросах - например, проблемы с установкой некоторых расширений.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать сайт на движке InstantCMS по готовому дизайну. Просьба стучаться тем, кто работал уже с данным движком и имеет опыт верстки на нем.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется у ряда сайтов поднять тИЦ. Оплата по результату. Также необходимо продвижение по запросам. Сайтов много, если все устроит - работа будет на постоянной основе. ВНИМАНИЕ: Не предлагать прогон по каталогам!Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо подобрать движок для сайта фотографов и моделей. Что он должен позволять делать - 1. Выкладывать галереи работ. Голосовать за работы. Делать аккаунты пользователей. 2. Выкладывать портфолио - моделям, фотографам и т.п. 3. Возможность делать разные операции платными. Размещение ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать несколько сайтов на Джумле. Если будут иные предложения по движку - выслушаю. Джумлу нужно ставить с расширенными возможностями. Один из сайтов - электронный магазин. С него и можно начинать. Жду предложений по цене - с учетом ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо доработать самодельный движок для газеты. Недостаток движка - плохая заточка под SEO. Необходимо добавить автоматизированное заполнение основных полей Тайтл, описание и т.п.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо по готовому дизайну сверстать небольшой сайт.HTML-верстка41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать готовый дизайн на сайт с движком InstantCMS.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад