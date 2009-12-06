Требуется верстка PSD макетов под шаблоны сайта

$65
HTML-версткаЗакрыт17 заявок549 просмотров
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В связи с вынужденным отъездом выбранного исполнителя, возобновляю проект.

Требуется сверстать макет главной и внутренних под шаблоны сайта.

Шаблоны в приложении, макеты в джипеге тоже (исходники передам выбранному исполнителю)

Оплата строго по факту выполнения.

В архиве 5 файлов:

mail - шаблон главной страницы

search - шаблон страницы поиска

offers - шаблон результатов поиска

common - шаблон всех остальных страниц

common1 - шаблон стран

Все предложения только в проекте, в личку и icq не писать!

14 лет назад
Mikolas
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
CssPro100
Никита 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$50
2 дня
Исполнитель пропал. Очень подвел, по телефону и icq не отвечает.
puzzleman
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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