Требуется верстка PSD макетов под шаблоны сайта

Нужно создать персональный сайт, без наполнения. На чем он будет написан значения не имеет, может быть и простой HTML. Дизайн должен быть строгий, ориентироваться можно например на: http://www.umbertoeco.com/en/ Картинок на нем будет минимально. Отрисовать нужно будет только ...