Приватно для Максима Спесивых(Spamol)

HTML-версткаЗавершен1 заявка349 просмотров
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Нужно создать необычное многоуровневое меню.

Выпадающие меню под шапкой сайта. И 2 разных в левой и правой колонке ( 1 - под новости, 2 - под категории).

14 лет назад
Shevcov
Богдан 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
Spamol
Максим 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Максим уже не первый раз показал отличный результат . Работой доволен. Рекомендую!
Адекватный заказчик, четко формулирует задание, если сложно обьяснить, подкрепляет слова скриншотиком)
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