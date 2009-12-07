Поправить верстку под джумлу

Нужно подправить верстку сайта на джумле. Неправильно отображается меню (в браузерах разъезжается и при щелчке должно только открываться, а не переходить на ссылку), поставить по 2 баннера по краям.

Нужно срочно (читайте сегодня), нужен мастер по джумле. Тут работы на 1-2 часа.

Жду у себя в аське (в профиле указана).