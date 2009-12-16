Верстка макетов

Оплата 20.12.09. Пишу сразу, т.к. ценю время фрилансеров, которых данные условия не устроят.

Я(кодер) и дизайнер делаем сайт "под ключ" для заказчика по СБС, срок сдачи - конец второй декады текущего месяца. Поэтому такая задержка с оплатой.

Несмотря на то, что проект идет по СБС, оплата будет в любом случае 20 декабря.

Требования к верстке:

1. Кроссбраузерная

2. Не резиновая

3. Легкость натягивания на Smarty. Если для изменения одного блока потребуется переделать половину страницы, то такой вариант не пойдет.

4. Все, что можно представить текстом, делается текстом.

5. Все картинки, кроме аватаров, идут в css. Никаких

Выбранному исполнителю будут высланы макеты в PSD и краткое ТЗ (что должно бысть ссылкой, что просто текстом и тому подобные мелочи). Из серьезного только то, что ссылка "Все регионы" должна выводить всплывающее окно с возможностью выбора страны и региона.

Срок: 2-3 дня.

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