Натянуть макет любую cms (для alox23)

$40
HTML-версткаЗавершен3 заявки165 просмотров
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Нужна вёрстка готового макета сайта под любую cms

Исходники в фотошопе предоставляю.

14 лет назад
chuvashev
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$40
2 дня
Вёрстка (для joomla) не совсем стандартного макета была выполнена за 1 день и очень качественно. Рекомендую.
Быстро, качественно. Постоянный контакт с заказчиком. Рекомендую.
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