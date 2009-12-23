Сборка сайта

$79
HTML-версткаЗавершен28 заявок400 просмотров
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Сборка сайта по макету. Четкое ТЗ, простой дизайн, объемная архитектура.

Все потробности в ТЗ

14 лет назад
AdrianO_o
Андрей 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
SunnyShine
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$80
5 дней
Работа выполнена превосходно. Этапы работы соблюдены точно в сроки. Качество высокое. С объемами и сложными задачами справляется оперативно. Только 10 баллов! В очередной раз убедился в эффективности сотрудничества с Натальей.
Отличный заказчик! Пунктуальный, требовательный и доскональный! Очень рекомендую для дальнейшей работы.
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