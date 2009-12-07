Вёрстка шаблона под IPB3

Необходимо закончить работу над дизайном форума IPB3 (демо: uniconverge.flooderast.ru, ТЗ во вложении)

1. дизайн «резиновый» в диапазоне разрешений от 1024 до 1680

2. валидность, кроссбраузерность, совместимость с последней версией IPB и его компонентами (IP.Gallery/IP.Blog/etc..)

Все исходники имеются

Оплата в рублях. Под проектом оставляйте время и стоимость. Опыт вёрстки под IPB3 приветствуется.

Если имеются какие-либо вопросы - задавайте. Можно прямо в предложении - оно скрывается.

В личку просьба не писать.