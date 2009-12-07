Вёрстка шаблона под IPB3

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо закончить работу над дизайном форума IPB3 (демо: uniconverge.flooderast.ru, ТЗ во вложении)

1. дизайн «резиновый» в диапазоне разрешений от 1024 до 1680

2. валидность, кроссбраузерность, совместимость с последней версией IPB и его компонентами (IP.Gallery/IP.Blog/etc..)

Все исходники имеются

Оплата в рублях. Под проектом оставляйте время и стоимость. Опыт вёрстки под IPB3 приветствуется.

Если имеются какие-либо вопросы - задавайте. Можно прямо в предложении - оно скрывается.

В личку просьба не писать.

14 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
ja_pasha
Павел 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
4 дня
  • Похожие заказы

  • Верстка плеера

    Необходимо сверстать аудио-плеер (дизайн показан в аттаче). Ожидается увидеть: Аккуратный, семантичный код без таблиц Итоговая разметка должна быть легко доступна для взаимодействия с JavaScript. Что это значит: - все основные контроллы (кнопки и другие элементы управления) ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка простого красивого макета.

    $30

    Нужно сверстать psd-макет. Сделать его таким же, как его создал дизайнер. Вёрстка CSS-дивами. Картинку можно посмотреть. Ложечку с красной икоркой прижать к левому краю экрана. Если мне не понравится, попрошу прижать к другому месту. Бюджет: 900 рублей. Сначала ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сборка сайта

    $79

    Сборка сайта по макету. Четкое ТЗ, простой дизайн, объемная архитектура. Все потробности в ТЗ

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка макетов

    Оплата 20.12.09. Пишу сразу, т.к. ценю время фрилансеров, которых данные условия не устроят. Я(кодер) и дизайнер делаем сайт "под ключ" для заказчика по СБС, срок сдачи - конец второй декады текущего месяца. Поэтому такая задержка с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватно для Максима Спесивых(Spamol)

    Нужно создать необычное многоуровневое меню. Выпадающие меню под шапкой сайта. И 2 разных в левой и правой колонке ( 1 - под новости, 2 - под категории).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад