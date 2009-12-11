Верстка простого красивого макета.

Нужно сверстать psd-макет. Сделать его таким же, как его создал дизайнер. Вёрстка CSS-дивами.

Картинку можно посмотреть.

Ложечку с красной икоркой прижать к левому краю экрана. Если мне не понравится, попрошу прижать к другому месту.

Бюджет: 900 рублей. Сначала показываете мне скрин браузера. Если всё ок, высылаете html-комплект. Проверяю в браузерах, высылаю вознаграждение в WMR.