Верстка простого красивого макета.

$30
HTML-версткаЗавершен48 заявок508 просмотров
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Нужно сверстать psd-макет. Сделать его таким же, как его создал дизайнер. Вёрстка CSS-дивами.

Картинку можно посмотреть.

Ложечку с красной икоркой прижать к левому краю экрана. Если мне не понравится, попрошу прижать к другому месту.

Бюджет: 900 рублей. Сначала показываете мне скрин браузера. Если всё ок, высылаете html-комплект. Проверяю в браузерах, высылаю вознаграждение в WMR.

14 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
FlightNeg
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Я доволен. Евгений адекватно оценил свой труд и решил задачу по верстке оптимальным способом .
Евгений чётко поставил задачу и вовремя оплатил. Рекомендую, как хорошего заказчика.
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