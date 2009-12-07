Верстка страницы + найти ошибку в стилях

HTML-версткаЗакрыт16 заявок254 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно очень, очень хорошо заверстать одну страницу + прошерстить сайт и найти конфликт в стилях, из-за которого сползают элементы на странице.

14 лет назад
elena_shakhova
Елена Шахова 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка плеера

    Необходимо сверстать аудио-плеер (дизайн показан в аттаче). Ожидается увидеть: Аккуратный, семантичный код без таблиц Итоговая разметка должна быть легко доступна для взаимодействия с JavaScript. Что это значит: - все основные контроллы (кнопки и другие элементы управления) ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка простого красивого макета.

    $30

    Нужно сверстать psd-макет. Сделать его таким же, как его создал дизайнер. Вёрстка CSS-дивами. Картинку можно посмотреть. Ложечку с красной икоркой прижать к левому краю экрана. Если мне не понравится, попрошу прижать к другому месту. Бюджет: 900 рублей. Сначала ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сборка сайта

    $79

    Сборка сайта по макету. Четкое ТЗ, простой дизайн, объемная архитектура. Все потробности в ТЗ

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка макетов

    Оплата 20.12.09. Пишу сразу, т.к. ценю время фрилансеров, которых данные условия не устроят. Я(кодер) и дизайнер делаем сайт "под ключ" для заказчика по СБС, срок сдачи - конец второй декады текущего месяца. Поэтому такая задержка с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приватно для Максима Спесивых(Spamol)

    Нужно создать необычное многоуровневое меню. Выпадающие меню под шапкой сайта. И 2 разных в левой и правой колонке ( 1 - под новости, 2 - под категории).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить верстку под джумлу

    $30

    Нужно подправить верстку сайта на джумле. Неправильно отображается меню (в браузерах разъезжается и при щелчке должно только открываться, а не переходить на ссылку), поставить по 2 баннера по краям. Нужно срочно (читайте сегодня), нужен мастер по ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад