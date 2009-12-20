Несложная верстка 9 страниц

HTML-версткаЗавершен18 заявок469 просмотров
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Необходимо сверстать 9 страниц с несложным дизайном.

Особой сложности работа не представляет, т.к. в дизайне нет никаких особых дизайнерских изысков. В основном только блоки с закругленными углами. В качестве примера в аттаче есть мокап главной страницы.

--- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ---

- XHTML 1.0

- Аккуратный и семантичный код

- Верстка только div-ами. Таблицы должны использоваться ТОЛЬКО для табличных данных.

- Поощряются reset.css и использование CSS-фреймворков

- Желательно, но не обязательно: валидный HTML и CSS

- На IE 6/7 можно смело забить. Страницы должны корректно отображаться в СОВРЕМЕННЫХ браузерах

- Никакого JavaScript. В проект входить только HTML-верстка

--- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ ---

От всех, кто решит откликнуться на этот проект, требуется выполнить маленькое тестовое задание: сверстать и выложить на демо-страничку шапку из прикрепленного мокапа. Без подобных работ отклики рассматриваться не будут. Исполнитель будет выбран завтра вечером.

--- СРОКИ ---

Максимальный срок выполнения заказа: 1 (одна) неделя

--- ОПЛАТА ---

Вся оплата только по факту сделанной работы. Никакой предоплаты.

1200 WMR

14 лет назад
frexin
Титов 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
voky
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$45
7 дней
В первую очередь хочется отметить отличное качество работы этого исполнителя. Безупречная, семантичная верстка с полной кроссбраузерностью и соответствию самым строгим веб-стандартам. Александра же можно охарактеризовать как ответственного, исполнительного и очень смышленного фрилансера. Все мои пояснения понимались им с полуслова, а правки вносились молниеносно. Благодаря всем этим качествам, проект удалось полностью завершить в отведенный срок.
Интересный проект, оплата в срок, замечания только по делу. В целом остались положительные эмоции от работы.
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