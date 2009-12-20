Несложная верстка 9 страниц

Необходимо сверстать аудио-плеер (дизайн показан в аттаче). Ожидается увидеть: Аккуратный, семантичный код без таблиц Итоговая разметка должна быть легко доступна для взаимодействия с JavaScript. Что это значит: - все основные контроллы (кнопки и другие элементы управления) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать 9 страниц с несложным дизайном.
Особой сложности работа не представляет, т.к. в дизайне нет никаких особых дизайнерских изысков. В основном только блоки с закругленными углами. В качестве примера в аттаче есть мокап главной страницы.
--- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ---
- XHTML 1.0
- Аккуратный и семантичный код
- Верстка только div-ами. Таблицы должны использоваться ТОЛЬКО для табличных данных.
- Поощряются reset.css и использование CSS-фреймворков
- Желательно, но не обязательно: валидный HTML и CSS
- На IE 6/7 можно смело забить. Страницы должны корректно отображаться в СОВРЕМЕННЫХ браузерах
- Никакого JavaScript. В проект входить только HTML-верстка
--- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ ---
От всех, кто решит откликнуться на этот проект, требуется выполнить маленькое тестовое задание: сверстать и выложить на демо-страничку шапку из прикрепленного мокапа. Без подобных работ отклики рассматриваться не будут. Исполнитель будет выбран завтра вечером.
--- СРОКИ ---
Максимальный срок выполнения заказа: 1 (одна) неделя
--- ОПЛАТА ---
Вся оплата только по факту сделанной работы. Никакой предоплаты.
1200 WMR
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