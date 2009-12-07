Верстка магазина

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется готовый дизайн в psd.
Необходима его верстка. 6 страниц, минимум кнопок и переходов.
Каталог товаров более сложный. В графе с товаром, выбор функций, пересчет и добавление в карзину.
Сайт без регистрации пользователей.
Корзина по ip.
Тз после рассмотрения кандидатуры.
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