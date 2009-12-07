Верстка магазина

Нужно сверстать psd-макет. Сделать его таким же, как его создал дизайнер. Вёрстка CSS-дивами. Картинку можно посмотреть. Ложечку с красной икоркой прижать к левому краю экрана. Если мне не понравится, попрошу прижать к другому месту. Бюджет: 900 рублей. Сначала ...