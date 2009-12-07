Верстка магазина

HTML-версткаЗакрыт16 заявок316 просмотров
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Имеется готовый дизайн в psd.

Необходима его верстка. 6 страниц, минимум кнопок и переходов.

Каталог товаров более сложный. В графе с товаром, выбор функций, пересчет и добавление в карзину.

Сайт без регистрации пользователей.

Корзина по ip.

Тз после рассмотрения кандидатуры.

14 лет назад
set211
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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