Верстка шаблона под Joomla 1.0

Нужно разрезать и сверстать под рабочий сайт нарисованный шаблон имеется вид главной и внутренней страницы в PSD.

Требуется сделать блочную верстку шаблона и чтобы это все работало применительно к готовому сайту

сверстать надо как тут http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/markup-hierarchy/

т.е. контент впереди шапки и менюшек