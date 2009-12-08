Верстка шаблона под Joomla 1.0

HTML-версткаЗакрыт8 заявок244 просмотра
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Нужно разрезать и сверстать под рабочий сайт нарисованный шаблон имеется вид главной и внутренней страницы в PSD.

Требуется сделать блочную верстку шаблона и чтобы это все работало применительно к готовому сайту

сверстать надо как тут http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/markup-hierarchy/

т.е. контент впереди шапки и менюшек

Joomla
14 лет назад
duddy
Duddy Dud 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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