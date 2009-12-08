Необходимо сверстать макеты сайта

Требуется вёрстка интернет-магазина детских товаров. PSD с главной страницей приложен. Всего ориентировочно 5 страниц верстать. Плюсом будет наложение вёрстки на ShopScript Если можете натянуть на скрипт - указывайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстать примерно 15-20 страниц. Предложения с заоблачными ценами не рассматриваю, т.к. бюджет очень ограничен. Плюс нужно сделать удобную админку, привинтить поиск и залить готовый сайт.
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