Отверстать под джумлу

Грамотно светстать несложную страничку. Кроссбраузерно (ie 6+, последние версии ff, opera, chrom). На дивах. Ширина фиксирована, контент по центру, футер всегда прижат к низу. Минимальный вес при высоком качестве графики (особенно шапки). Возможность легкой смены логотипов в правой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении макет
вправа и влево не тянется
вниз тянется
верстку надо дивную
функционал и структура как здесь http:// shangina-art .com/
что именно перечисляю:
-2 языка
-на главной слайд шоу
-галерея
-контакт форма
-ну и еще возможность заливать презентационные видеоролики
помоему это все
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