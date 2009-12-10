Верстка

HTML-версткаЗавершен20 заявок346 просмотров
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В приложении.

Фикс. Дивы. Чем быстрее тем лучше.

14 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
html-profi
Павел 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
14 лет назад
$40
1 день
Все сделано быстро и как надо. Мелкие замечания исправлены сразу же. Рекомендую!
Отличный работодатель, сразу нашли общий язык. Очень приятно работать с таким человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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