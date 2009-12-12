Личный проект для Drsoul

Есть дизайн сайта, сайт простой в плане функционала. требуется: 1. визуальный редактор для внемения информации, 2. фотогалерея 3. новостная лента. 4. поиск по сайту 5. сайт на двух языках рус-инглиш 6.кнопка купить -заказать работает как форма обратной связи 7. в контактах форма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание шаблона для Joomla 1.0
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть запущенный сайт http://www.serviceprint.ru, необходимо в короткие сроки переверстать одну страницу на div (под шаблон) под валидный кроссбраузерный код.Завершен14 лет назад
Выслушаю предложения по верстке макета под Джумлу и натяжке на движок. Интересует качество в первую очередь и сроки. Макет покажу в личку. Стоимость договорная.Завершен14 лет назад
- $100
В приложении макет вправа и влево не тянется вниз тянется верстку надо дивную функционал и структура как здесь http:// shangina-art .com/ что именно перечисляю: -2 языка -на главной слайд шоу -галерея -контакт форма -ну и еще возможность заливать презентационные видеоролики помоему это всеЗавершен14 лет назад
- $15
Грамотно светстать несложную страничку. Кроссбраузерно (ie 6+, последние версии ff, opera, chrom). На дивах. Ширина фиксирована, контент по центру, футер всегда прижат к низу. Минимальный вес при высоком качестве графики (особенно шапки). Возможность легкой смены логотипов в правой ...Завершен14 лет назад
- $100
Основная задача состоит в редизайне web-формы: - написании css и незначительному изменению (передвинуть, поменять местами поля формы) шаблонов django; - форму мы разбили на div'ы с семантическими именами классов; - javascript делать не надо - ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
Верстать примерно 15-20 страниц. Предложения с заоблачными ценами не рассматриваю, т.к. бюджет очень ограничен. Плюс нужно сделать удобную админку, привинтить поиск и залить готовый сайт.HTML-верстка14 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется вёрстка интернет-магазина детских товаров. PSD с главной страницей приложен. Всего ориентировочно 5 страниц верстать. Плюсом будет наложение вёрстки на ShopScript Если можете натянуть на скрипт - указывайтеЗакрыт14 лет назад
Отверстать готовый дизайн для битрикса + настроить модули для Интернет магазина + проверить обмен с 1с Модули: Поиск товара по 3 категориям Список товаров Новости Статические страницы В аттаче дизайн главной. слева новости, справа поиск и товары из каталога, снизу и сверху ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать макеты сайта. Верстка - не резиновая. В приложении макет главной страницы. Общее количество страниц: 15-20 (достаточно однотипные) Просьба оставлять ссылкина портфолио.HTML-верстка34 заявкиЗакрыт14 лет назад