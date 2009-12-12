Личный проект для Drsoul

HTML-версткаЗавершен1 заявка128 просмотров
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Создание шаблона для Joomla 1.0

14 лет назад
ArtDecision
Владислав 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Drsoul
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Отлично поработали. Буду рад сотрудничать
Приятно было поработать вместе, заказчик создаёт дружескую атмосферу работы.
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