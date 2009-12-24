Натянуть на любую cms дизайн

HTML-версткаЗавершен9 заявок210 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн сайта, сайт простой в плане функционала.

требуется:

1. визуальный редактор для внемения информации,

2. фотогалерея

3. новостная лента.

4. поиск по сайту

5. сайт на двух языках рус-инглиш

6.кнопка купить -заказать работает как форма обратной связи

7. в контактах форма обратной связи.

* шапка меняется на некоторых разделай 4 варианта. меняется не все а только картинка в центре. Также нужно учесть что логотип наверху будет флешкой - это учесть при верстке. подробности все расскажу.

тобишь сайт простой. от вас сроки и цену.

14 лет назад
spirite2
Дмитрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
7 дней
Все отлично. Работа выполнена профессионалом.
Отличный заказчик.не изматывает постоянным дёрганием по проекту. Всё высказанно чётко и понятно. С оплатой проблем нет. Рад был работать с ним.
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