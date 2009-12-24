Натянуть на любую cms дизайн

Есть дизайн сайта, сайт простой в плане функционала.

требуется:

1. визуальный редактор для внемения информации,

2. фотогалерея

3. новостная лента.

4. поиск по сайту

5. сайт на двух языках рус-инглиш

6.кнопка купить -заказать работает как форма обратной связи

7. в контактах форма обратной связи.

* шапка меняется на некоторых разделай 4 варианта. меняется не все а только картинка в центре. Также нужно учесть что логотип наверху будет флешкой - это учесть при верстке. подробности все расскажу.

тобишь сайт простой. от вас сроки и цену.