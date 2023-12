Верстальщик с баз. знаниями php и опен сорц движк.

Существует один сайт, который состоит по крайней мере из 5 разнообразных движков. Все они работают с единой базой данных пользователей. Частично на некоторых дизайн был приведен в соответствие с главным, основным сайтом, частино нет. Поэтому требуется помощь верстальщика который не боится такой работы и поможет

унифицировать футеры, левое меню, цветовую гамму, и много прочих вещей (например заменить надписи "Login here" или "Login to post" на "Please login" или "User settings" на "Member settings").

Таких вот мелочей много (есть точный список), поэтому от вас потребуется усидчивость и знание английского языка на уровне "понимаю прочитанное".

Вариантов оплаты 3:

1. СБС (половину комиссии возьму на себя)

2. Предоплата после выполнения нескольких первых пунктов

3. По факту