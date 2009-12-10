Верстальщик с баз. знаниями php и опен сорц движк.

Необходимо оперативно сверстать сайт. На div. Кроссбраузерность, соответствие стандартам. Макеты в png для ознакомления прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует один сайт, который состоит по крайней мере из 5 разнообразных движков. Все они работают с единой базой данных пользователей. Частично на некоторых дизайн был приведен в соответствие с главным, основным сайтом, частино нет. Поэтому требуется помощь верстальщика который не боится такой работы и поможет
унифицировать футеры, левое меню, цветовую гамму, и много прочих вещей (например заменить надписи "Login here" или "Login to post" на "Please login" или "User settings" на "Member settings").
Таких вот мелочей много (есть точный список), поэтому от вас потребуется усидчивость и знание английского языка на уровне "понимаю прочитанное".
Вариантов оплаты 3:
1. СБС (половину комиссии возьму на себя)
2. Предоплата после выполнения нескольких первых пунктов
3. По факту
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен верстальщик в команду по веб-разработке.(проектов много) Сейчас есть проект, нужно сверстать дизайн и скинуть программисту для интеграции модулей. Модули написаны, осталось только сверстать. Верстать дивами, можно с использованием одной таблици. Сумма проекта - 10000р Верстальщику 2000-2500р Те кто хочет ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые... И так... требуеться подредактировать шаблон на движке DLE. а точнее нужна разделить сайт по блокам... Работа легкая, много времени не займет. Сайт gnplanet.com Макет приложен... Просьба писать в личку на сайте...Завершен14 лет назад
- $50
Необходи сверстать сайт блочная верстка валидня, js чистый или mootools сроки 1 день сегодня максимум до обеда завтра. макетов 3-4 может 5 В аську не писать в личку тоже, все предложения в проект людям без отзывов не писать, работа ...Завершен14 лет назад
Есть старая версия сайта, она полностью на html, сейчас сделали шаблон для wordpress. Теперь нужно сверстать заново страницы с тарифами. А также страницу с тарифами которая раздвоена нужно красиво оформить как 1 стр. Задание думаю не ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть шаблон на joomla, надо его сделать резиновым. Оплата wmzЗавершен14 лет назад
Задача: надо сделать сайт. Дизайн - такой же как у сайта аналога: http://www.sefar.com но во _много_ раз меньше. Дизайн должен быть такой же (тк сайты-партнеры). Более подробно - вот что надо сделать: 1) верстку + JavaScript меню. верстка должна ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно внеси изменерия в CSS таблицу. Имеется сайт aeras.ru, в каталоге количество статей (в левом боку) отображается не совесем корректно, цифры с количеством статей необходимо приподнять на несколько пикселей.Завершен14 лет назад
- $40
Макет псд нужно сверстать и заполнить первичной информацией. Система управления joomla.Стоимость 40 usd Предложения просьба высылать на е-mail: [email protected]HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
В приложении. Фикс. Дивы. Чем быстрее тем лучше.Завершен14 лет назад