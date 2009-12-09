Верстка сайта.

HTML-версткаЗакрыт7 заявок200 просмотров
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Нужен верстальщик в команду по веб-разработке.(проектов много)

Сейчас есть проект, нужно сверстать дизайн и скинуть программисту для интеграции модулей.

Модули написаны, осталось только сверстать.

Верстать дивами, можно с использованием одной таблици.

Сумма проекта - 10000р

Верстальщику 2000-2500р

Те кто хочет сверстать и получить деньги будут рассматриваться в последнею очередь, т.к. мы рассчитываем нп постоянное сотрудничество.

Картинку дизайна прилагаю.

исходник уже на руках.

Пишите сроки и хотели бы вы работать с нами постоянно.

Верстка сайта
14 лет назад
kotorr1
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
_VersouL_
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$80
1 день
Заказчик меня обманул,сделал ему всю работу вовремя, за очень короткое время после чего он принял ему все очень понравилось задал несколько вопросов,что и как работает и после этого не отвечает ни в асе ни на веблансере. Естественно не заплатил, если вы и будете работать с данным человеком обязательно используйте сервис безопасных сделок
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