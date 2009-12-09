Верстка сайта.

Здравствуйте уважаемые... И так... требуеться подредактировать шаблон на движке DLE. а точнее нужна разделить сайт по блокам... Работа легкая, много времени не займет. Сайт gnplanet.com Макет приложен... Просьба писать в личку на сайте...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен верстальщик в команду по веб-разработке.(проектов много)
Сейчас есть проект, нужно сверстать дизайн и скинуть программисту для интеграции модулей.
Модули написаны, осталось только сверстать.
Верстать дивами, можно с использованием одной таблици.
Сумма проекта - 10000р
Верстальщику 2000-2500р
Те кто хочет сверстать и получить деньги будут рассматриваться в последнею очередь, т.к. мы рассчитываем нп постоянное сотрудничество.
Картинку дизайна прилагаю.
исходник уже на руках.
Пишите сроки и хотели бы вы работать с нами постоянно.
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