Верстка сайта.

Заказчик меня обманул,сделал ему всю работу вовремя, за очень короткое время после чего он принял ему все очень понравилось задал несколько вопросов,что и как работает и после этого не отвечает ни в асе ни на веблансере. Естественно не заплатил, если вы и будете работать с данным человеком обязательно используйте сервис безопасных сделок