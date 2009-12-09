Сверстать сайт

$50
HTML-версткаЗакрыт13 заявок247 просмотров
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Необходимо оперативно сверстать сайт. На div.

Кроссбраузерность, соответствие стандартам.

Макеты в png для ознакомления прилагаю.

14 лет назад
klesch
Гость 
46 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
EasyLife
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Сотрудничество прошло успешно.
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