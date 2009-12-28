Сверстать два сайта

Задача: надо сделать сайт. Дизайн - такой же как у сайта аналога: http://www.sefar.com но во _много_ раз меньше. Дизайн должен быть такой же (тк сайты-партнеры). Более подробно - вот что надо сделать: 1) верстку + JavaScript меню. верстка должна ...