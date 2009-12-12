Убрать косяки отображения в Ие6 + подправить тему

Создание хака для браузера IE8, dle forum.
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Grs-ufa.ru. Подправить глюки верстки + убрать косяки в ие6. Отдельный css для ие есть
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