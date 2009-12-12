Убрать косяки отображения в Ие6 + подправить тему

$10
HTML-версткаЗавершен7 заявок215 просмотров
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Grs-ufa.ru. Подправить глюки верстки + убрать косяки в ие6. Отдельный css для ие есть

14 лет назад
umls
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
vitalbka
Виталий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно
Хороший заказчик. Очень приятный общении человек, понятное тз, постоянно на связи, своевременная оплата. Приятно было сотрудничать. Успехов Александр!
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