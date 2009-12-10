Верстка сайта на Joomla

Необходимо сверстать шаблон под phpBB и phpBB портал сроки - пятница вечер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт на Joomla. Дизайн в прикрепленном файле. Дизайн полностью готов. Необходимо сделать на джумле также, как и на картинке.
Сайт, по структуре, и не только, будет напоминать вот этот - parklane . ua
Есть даже похожий css - parklane.ua/static/pl/css/index.css
Оплата по результату. 50 у.е
Также после верстки сайта возможно нужно будет делать корректировки, это будет оплачиваться отдельно
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