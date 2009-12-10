Верстка сайта на Joomla

Необходимо сверстать сайт на Joomla. Дизайн в прикрепленном файле. Дизайн полностью готов. Необходимо сделать на джумле также, как и на картинке.

Сайт, по структуре, и не только, будет напоминать вот этот - parklane . ua

Есть даже похожий css - parklane.ua/static/pl/css/index.css

Оплата по результату. 50 у.е

Также после верстки сайта возможно нужно будет делать корректировки, это будет оплачиваться отдельно