Верстка сайта на Joomla

$50
HTML-версткаЗакрыт8 заявок198 просмотров
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Необходимо сверстать сайт на Joomla. Дизайн в прикрепленном файле. Дизайн полностью готов. Необходимо сделать на джумле также, как и на картинке.

Сайт, по структуре, и не только, будет напоминать вот этот - parklane . ua

Есть даже похожий css - parklane.ua/static/pl/css/index.css

Оплата по результату. 50 у.е

Также после верстки сайта возможно нужно будет делать корректировки, это будет оплачиваться отдельно

Верстка сайтаJoomla
14 лет назад
Pradof
Михаил 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
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