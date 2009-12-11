Верстка под ShopCMS

Этот человек кидалово, так как не производит оплату за выполненные работы. Не связывайтесь с ним. В течении почти уже недели после выполнения работ, оплата так и не была произведена. При переписке данный человек выискивает различные отмазки, то проблемы у хостера - лицензионный скрипт выбрасывает ошибку 500, то ответ не был понятен, то гипотетическая возможность "Возможно это сделать или нельзя" и т.д. Действия данного человека можно назвать в прямом смысле МОШЕННИЧЕСТВОМ !