Верстка и интеграция шаблона для Joomla 1.5

HTML-версткаЗакрыт17 заявок236 просмотров
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Есть макет трех страниц и джумла 1.5.

Joomla
14 лет назад
ymnie
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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