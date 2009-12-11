Верстка и интеграция шаблона для Joomla 1.5

Создание хака для браузера IE8, dle forum.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет трех страниц и джумла 1.5.
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