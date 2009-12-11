Верстка и программирование файл хостинга

HTML-версткаЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Добрый день , сообственно есть сервер на котором установлен ubnutu 8.10 serv ed и есть не доработанный файл хостинг на базе mfhs , Предлагаю на выбор : доделать старый файл хостинг или сделать новый с нуля ... Более подробное Тз дам при общении

14 лет назад
OlegLo
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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