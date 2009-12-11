Натяжка дизайнов на hostcms

HTML-версткаЗакрыт3 заявки167 просмотров
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Требуется натяжка html версток на движок hostcms. Кто не работал с етой системой лучше предложения не оставлять. Цена по 250 р за дизайн (простой несложный).

Всего нужно будет натянуть 10 штук.

14 лет назад
W1N
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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